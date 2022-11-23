Высокая цена, спекулянты и, вероятно, скорое начало продаж видеокарт конкурента сдерживают интерес к RTX 4080.

Josh Appel, Unsplash

Похоже, что выпущенная неделей ранее NVIDIA GeForce RTX 4080 не так привлекла покупателей, как флагманская RTX 4090. То и дело в Сети появляются заметки о довольно слабых продажах RTX 4080, так накануне ресурс Tom’s Hardware проанализировал ситуацию на торговой площадке eBay и пришёл к выводу, что по количеству проданных видеокарт RTX 4090 превосходит RTX 4080 в соотношении 3,4 к 1.

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Можно было бы возразить, что RTX 4090 стала доступна гораздо раньше, но темпы продаж RTX 4080 довольно низкие — в среднем около 8 штук в день на eBay и показатель не увеличивается. Одной из причин такого положения дел считают высокую цену, а на торговой площадке она ещё выше из-за спекулянтов, которые перепродавали видеокарты с ценой, превышающей рекомендованную в 1,5 раза и более, объясняет ресурс. Теперь наценка падает, но увеличения интереса к RTX 4080 не наблюдается, зато спрос на RTX 4090 держится на хорошем уровне.

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Данную ситуацию также можно объяснить приближением даты начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900. Компания представила две модели и флагманская RX 7900 XTX нацелена на конкуренцию с RTX 4080, но стоит дешевле — рекомендованная цена 999 USD против 1199 USD для RTX 4080. Причём на бумаге видеокарты AMD смотрятся интереснее, интригующие характеристики графического процессора, большой объём памяти с высокой пропускной способностью. Вполне вероятно, что потенциальные покупатели в данном ценовом диапазоне просто ожидают начала продаж видеокарт AMD и обзоров, чтобы определить победителя по соотношению цены и производительности, а вот после этого будет интересно посмотреть, как изменится спрос на видеокарты.