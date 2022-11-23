Похоже, что выпущенная неделей ранее NVIDIA GeForce RTX 4080 не так привлекла покупателей, как флагманская RTX 4090. То и дело в Сети появляются заметки о довольно слабых продажах RTX 4080, так накануне ресурс Tom’s Hardware проанализировал ситуацию на торговой площадке eBay и пришёл к выводу, что по количеству проданных видеокарт RTX 4090 превосходит RTX 4080 в соотношении 3,4 к 1.
реклама
Можно было бы возразить, что RTX 4090 стала доступна гораздо раньше, но темпы продаж RTX 4080 довольно низкие — в среднем около 8 штук в день на eBay и показатель не увеличивается. Одной из причин такого положения дел считают высокую цену, а на торговой площадке она ещё выше из-за спекулянтов, которые перепродавали видеокарты с ценой, превышающей рекомендованную в 1,5 раза и более, объясняет ресурс. Теперь наценка падает, но увеличения интереса к RTX 4080 не наблюдается, зато спрос на RTX 4090 держится на хорошем уровне.
Данную ситуацию также можно объяснить приближением даты начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900. Компания представила две модели и флагманская RX 7900 XTX нацелена на конкуренцию с RTX 4080, но стоит дешевле — рекомендованная цена 999 USD против 1199 USD для RTX 4080. Причём на бумаге видеокарты AMD смотрятся интереснее, интригующие характеристики графического процессора, большой объём памяти с высокой пропускной способностью. Вполне вероятно, что потенциальные покупатели в данном ценовом диапазоне просто ожидают начала продаж видеокарт AMD и обзоров, чтобы определить победителя по соотношению цены и производительности, а вот после этого будет интересно посмотреть, как изменится спрос на видеокарты.
- Источник:
- Tom's Hardware
- VideoCardz