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Геймерский бренд TEAMGROUP T-FORCE и компания InWin объединились для выпуска компьютерного корпуса
Модификация T-FORCE × InWin 216 понравится поклонникам компаний.
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Источник: Team Group

Компания Team Group объявила, что в результате коллаборации между её игровым брендом T-FORCE и компанией InWin на рынке появится новый компьютерный корпус — модификация InWin 216 в стилистике T-FORCE. Корпус позиционируется как отличное решение для сборки игрового компьютера за счёт широких возможностей размещения компонентов и отличной вентиляции, кроме того, корпус отличается строгим, но привлекательным дизайном, наличием боковой панели из закалённого стекла. Поддерживается установка:

  • До шести 120-мм вентиляторов
    1. Три на фронтальной панели или 360-мм радиатор системы жидкостного охлаждения
    2. Два на верхней панели
    3. Один на задней панели
  • Материнских плат формата от Mini-ITX до E-ATX
  • Видеокарт длиной до 380 мм в горизонтальном или вертикальном положении
  • Воздушных кулеров высотой до 166 мм
  • До пяти накопителей
    1. Есть корзина для установки двух 3,5-дюймовых
    2. Посадочные места для трёх 2,5-дюймовых

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Кобрендинговый корпус T-FORCE × InWin 216 выполнен преимущественно в тёмных цветах, на фронтальной панели присутствует логотип T-FORCE, также названия брендов присутствуют на декоративной панели, стилизованной под фрезерованный металл. Сроки доступности и стоимость корпуса компании не уточняют.

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Ранее Team Group сообщала о сотрудничестве с компанией Biostar для выпуска специальной серии оперативной памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5, дизайн которой перекликался с дизайном материнских плат Biostar серии Valkyrie. Ещё раньше компания объявляла о сотрудничестве с альянсом TUF Gaming, представив SSD M.2 накопители и DDR5 память. Так что поклонники перечисленных компаний и брендов получили возможность сборки необычной системы.

Источник:
Team Group и InWin
TechPowerUp
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#team group #inwin #корпуса для пк
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