Вероятно, производство видеокарты с GDDR6 памятью свернут.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

В Сети продолжают появляться некоторые подробности про обновление видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30, так сегодня снова внимание привлекло возросшее энергопотребление вариантов RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102, а теперь появились некоторые сведения о судьбе базовой версии RTX 3060 Ti. Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, новая модификация с GDDR6X памятью постепенно вытеснит базовую модель с GDDR6. Иными словами, производство оригинального варианта должны остановить.

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Первоисточник не уточняется, поэтому достоверность информации под вопросом, однако такой ход может быть вполне логичен. Выпустив более привлекательную модель, компания ускорит реализацию запасов. По некоторым данным, GDDR6X позволяет RTX 3060 Ti порой опережать RTX 3070, а цена новинки относительно базовой версии не изменилась или изменилась незначительно, во всяком случае в Китае, пишет MyDrivers.

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Что касается базовой версии RTX 3060, ресурсу неизвестны планы о её замещении более простой RTX 3060 на 8 ГБ. Скорее всего, модели будут сосуществовать, расширяя предложение в бюджетном и средне-бюджетном сегменте.