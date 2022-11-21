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Мини-ПК с iGPU Radeon 680M проверили в новых играх — приемлемо на низких настройках и с FSR
Для APU неплохо, но FPS в новых проектах невысокий, даже при низком качестве графики.
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Mingwei Lim, Unsplash

AMD пока ничего не говорит о выпуске процессоров с производительной интегрированной графикой (iGPU) для платформы AM5, дата релиза нового мобильного семейства Phoenix тоже неизвестна, поэтому лучшими по графике APU остаются мобильные решения AMD Ryzen 6000 и на их основе можно купить не только ноутбук, но и мини-ПК. Один из таких мини-ПК производства компании Beelink протестировал YouTube блогер RandomGaminginHD — тест актуализирует информацию о производительности интегрированной графики в современных играх, учитывая новые обновления, в частности, технологии FSR.

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Тестировал RandomGaminginHD мини-ПК Beelink GTR6 — это производительная модель на базе 8-ядерного AMD Ryzen 6900HX. APU оснащён Radeon 680M — архитектура RDNA 2 и 12 вычислительных блоков CU. Блогер похвалил устройство за открытый BIOS со множеством настроек, положительно оценил компоновку и возможность лёгкой замены M.2 SSD с оперативной памятью, используется DDR5-4800. Мини-ПК был настроен на максимальную производительность с тепловым пакетом 45 Вт и 8 ГБ выделенной для нужд iGPU оперативной памяти. С играми система справилась, но, чтобы получить приемлемый FPS в современных проектах, приходится снижать настройки до минимальных и зачастую использовать FSR.

  • CS GO, — 172 FPS
  • COD Warzone 2.0: нормальное качество текстур, SMAA T2X, FSR 1.0 «Качество», — 76 FPS
  • Marvel’s Spider Man Remastered: FSR 2.1 «Производительность», — 58 FPS
  • God of War: FSR 2.0 «Производительность», — 49 FPS
  • Cyberpunk 2077: FSR 2.1 «Баланс», — 59 FPS
  • RDR 2: ультра текстуры, средний уровень TAA, — 42 FPS


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Во всех играх использовалось разрешение 1080p и минимальные настройки графики, если не указано иное. Чтобы приблизить средний FPS в новых играх к 60, не достаточно снизить настройки до минимума, требуется помощь FSR, причём технологию нужно переключать на уровень Производительность. В соревновательных играх наподобие CS GO проблем не должно быть, FPS довольно высокий, правда по редким событиям возможны просадки, а не самые современные игры, такие как RDR 2, даже позволяют повысить некоторые настройки графики при сохранении приемлемой производительности.

Источник:
RandomGaminginHD на YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen #amd apu
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