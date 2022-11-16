Новинку можно использовать как обычный стол для работы и игр, в сидячем или стоячем положении.

Thermaltake представила CYCLEDESK 100 — компьютерный стол для любителей велоспорта и игр. Стол многофункциональный, его можно использовать как обычный компьютерный стол для работы или игр, он отличается компактностью, наличием колёсиков и регулируемой в диапазоне от 72 см до 117 см высотой, что и позволяет использовать стол при занятиях на велотренажёре или работать за компьютером стоя. Наличие колёсиков позволит легко перемещать стол из уютного рабочего уголка к тренажёру и обратно.

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Регулировать высоту вручную не придётся, есть электромотор и электронный блок управления с возможностью сохранения настроек. В блоке управления есть микроконтроллер с ядром Arm Cortex-M33 150 МГц и 640 КБ памяти, поддерживается управление по Wi-Fi с помощью ПК или смартфона — есть приложение для Android и iOS. В мобильном приложении уже предустановлено 4 профиля высоты 72 см, 90 см, 100 см, 117 см, их можно переопределить. Также приложение позволяет отслеживать статистику использования в каждом из положений, устанавливать расписание для автоматического регулирования и настраивать RGB-подсветку — она тут тоже есть. В приложении для настольного ПК настроек подсветки больше, чем в мобильном.

Также Thermaltake указывает наличие датчика для защиты от столкновения с препятствиями при подъёме стола, наличие дополнительных кронштейнов для прокладки проводов и хранения ноутбука или другого подходящего устройства. Размер рабочей области стола 80×50 см и её покрывает тканевый коврик с водоотталкивающей поверхностью.

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