Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Thermaltake представила компьютерный стол для любителей велоспорта
Новинку можно использовать как обычный стол для работы и игр, в сидячем или стоячем положении.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Thermaltake представила CYCLEDESK 100 — компьютерный стол для любителей велоспорта и игр. Стол многофункциональный, его можно использовать как обычный компьютерный стол для работы или игр, он отличается компактностью, наличием колёсиков и регулируемой в диапазоне от 72 см до 117 см высотой, что и позволяет использовать стол при занятиях на велотренажёре или работать за компьютером стоя. Наличие колёсиков позволит легко перемещать стол из уютного рабочего уголка к тренажёру и обратно.

Источник: Thermaltake CYCLEDESK 100

реклама

Регулировать высоту вручную не придётся, есть электромотор и электронный блок управления с возможностью сохранения настроек. В блоке управления есть микроконтроллер с ядром Arm Cortex-M33 150 МГц и 640 КБ памяти, поддерживается управление по Wi-Fi с помощью ПК или смартфона — есть приложение для Android и iOS. В мобильном приложении уже предустановлено 4 профиля высоты 72 см, 90 см, 100 см, 117 см, их можно переопределить. Также приложение позволяет отслеживать статистику использования в каждом из положений, устанавливать расписание для автоматического регулирования и настраивать RGB-подсветку — она тут тоже есть. В приложении для настольного ПК настроек подсветки больше, чем в мобильном.

Также Thermaltake указывает наличие датчика для защиты от столкновения с препятствиями при подъёме стола, наличие дополнительных кронштейнов для прокладки проводов и хранения ноутбука или другого подходящего устройства. Размер рабочей области стола 80×50 см и её покрывает тканевый коврик с водоотталкивающей поверхностью.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источник:
Thermaltake CYCLEDESK 100
Thermaltake
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#thermaltake #компьютерный стол
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Thermaltake выпускает новую серию блоков питания Toughpower SFX с поддержкой PCIe Gen5
Thermaltake анонсировала один из самых уникальных корпусов на рынке – Core P3 TG Pro
Thermaltake представила вентиляторы TOUGHFAN 12/14 RGB с высоким статическим давлением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
16
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
6
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
20
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
21
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
6
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
15
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
4
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
22
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
В Европе появились цены на видеокарты Nvidia RTX 4080
7
Asus предлагает владельцам блоков питания ROG бесплатные 16-контактные кабели
2
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
54

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
729
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
65
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
32
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
28
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
66
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
17:49
Привет Вежливому, крути педали пока не дали.... Добро пожаловать в 17 век салорейх.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:48
вот далбаеб. мне незачем крутить педали даже если свет пропадет. Верховная Рада требует исключить Россию из G20
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
help
17:47
с пристрастием... по почкам били?
Секретный морской дрон-камикадзе НАТО был захвачен российскими моряками и изучен с пристрастием
НеБрат Шеши
17:46
Да что ты, вчера сидел под лучиной. Добро пожаловать в 17 век.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
НеБрат Шеши
17:45
света не будет, ты всё так же будешь крутить педали
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:44
ноунейм какой-то. на карте белгорода не хватает. у нас кстати 90% потребителей уже со светом. но ты так же как и дргуие дaлбаебы можешь продолжать верить что ударами по ифраструктуре раха выиграет уже...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Сергей Чубуков
17:44
Точно!
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
ахахаxа
17:43
да польских наёмников больше всего на украине,их колят много щас.Вот поляки и негодуют таким образом.Они хотят,чтоб нато вступило в войну официально,типа они проигрывают так.Но это же пиндосы всё их н...
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские ракеты нанесли удар по территории Польши
НеБрат Шеши
17:43
Украинское ПВО поразило пятиэтажный жилой дом в Центре Киева, пытаясь сбить российские крылатые ракеты. Неудивительно, что каклы бьют по польше.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
b1lya
17:40
ты и сюда ворвался, обиженный сони долбоеб, в каждой теме про сони-игры стонешь.
«М.Видео» будет продавать God of War Ragnarok без русской озвучки, но с субтитрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем