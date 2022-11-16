Mozilla накануне начала распространение новой мажорной версии браузера Firefox 107, в списке нововведений выпуска два пункта, во-первых, производительность в Windows 11 22H2 улучшилась в случаях, когда компонент Microsoft IME или антивирус Defender запрашивают доступ к URL адресу документа, во-вторых, профилирование энергопотребления теперь поддерживается на операционных системах Linux и компьютерах Apple Mac на базе процессоров Intel, ранее инструмент работал на Windows 11, а что касается Mac, поддерживались системы на базе процессоров Apple.
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Нововведений не так много, но зато много исправлений безопасности, 20 штук, из которых 9 получили статус высоко-опасных, и ещё 9 умеренно-опасных. Также есть улучшения для разработчиков расширений WebExtensions, инструмент командной строки webext теперь поддерживает новый аргумент --devtools для автоматического открытия инструментов разработчика, также внесены улучшения для более удобной проверки работы всплывающих окон и на панели инструментов разработчика появилась кнопка перезагрузки расширения.
Вместе с выпуском Firefox 107 вышла новая версия с расширенным сроком поддержки Firefox 102.5 ESR, а на бета канале и канале для разработчиков перешли к тестированию сборок под номером 108, «ночные» сборки перешли на версию 109.
- Источник:
- Mozilla
- Deskmodder
- gHacks