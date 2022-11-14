Ресурс Igor’s LAB рассмотрел оба и дал им оценку.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Пока NVIDIA продолжает расследование по поводу плавления адаптеров питания 12VHPWR видеокарт GeForce RTX 4090 и пока не подготовила официальное заявление, но Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), создатель и главный редактор ресурса Igor’s LAB, разведал некоторую информацию у производителей-партнёров видеокарт NVIDIA, производителей блоков питания и даже руководителя разработок в NVIDIA Габриэля Горла (Gabriele Gorla).

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Сообщается, что производством адаптеров занимаются две тайваньские компании: Astron и NTK. В публикации Валлоссек подробно рассматривает адаптеры 12VHPWR на четыре 8-контактных разъёма обеих, отмечая достоинства и недостатки. Ранее специалист уже рассматривал строение адаптера Astron и остался недоволен качеством, схемой соединения проводов и клемм. На этот раз ситуация повторилась, субъективная оценка Валлосеком адаптера NTK была выше.

Адаптер Astron не понравился специалисту, в частности, из-за отсутствия ощутимого тактильно или по звуку щелчка при вставке штекера в разъём. У адаптера NTK такой щелчок есть, хотя вставляется он труднее из-за более грубого пластика и клемм с одной прорезью, которые создают более плотный контакт, но, возможно, и более надёжный. В адаптере Astron клеммы с двумя прорезями, вопросов к ним пока нет, пластик гладкий, но критике подверглось качество литья — мелкие остаточные дефекты, которые могут препятствовать полной вставке штекера. Однако оба адаптера прошли испытания, поэтому стоит ещё раз подчеркнуть, что пока эти оценки во многом могут быть субъективными.

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Специалист не оставил без критики и сам дизайн разъёма 12VHPWR от PCI SIG, который должны были продумать лучше. Важно подчеркнуть строгие указания подключать 12VHPWR разъём только прямо, нельзя наклонять его в поиске точки меньшего сопротивления. Также при изгибе адаптера нижний ряд проводов оказывает давление на верхний, из-за чего клеммы могут сместиться, за этим тоже нужно следить. В завершение специалист приводит схему правильного подключения, а также таблицу проблем и возможных решений, с которыми лучше ознакомиться в рамках оригинальной публикации. При всём при этом истинная причина плавления адаптеров остаётся неизвестной.