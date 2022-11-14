Тем временем, близится начало продаж GeForce RTX 4080.

Phil Reid, Unsplash

Время от времени в Сети появляются новые сообщения владельцев NVIDIA GeForce RTX 4090 о плавлении адаптеров питания 12VHPWR. Объёмы продаж RTX 4090 неизвестны, по слухам, на начало ноября было поставлено уже более 100000 различных моделей, а судя по фотографиям очередей в некоторых торговых сетях, ажиотаж на новые видеокарты присутствовал. Так что пока количество известных случаев плавления адаптеров сравнительно невелико, но все ли затронутые владельцы будут сообщать об этом на крупных и популярных платформах.

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Так или иначе, NVIDIA расследует случаи плавления адаптеров, но никаких результатов или дополнительных подробностей пока сообщить не может, передаёт KitGuru со ссылкой на официальный ответ представителей NVIDIA: «Мы продолжаем расследовать сообщения, однако пока у нас нет более подробной информации по данному вопросу…». Те, кто столкнулся с проблемой, могут рассчитывать на ускоренное проведение процедуры замены по гарантии: «…NVIDIA и наши партнёры оказывают поддержку потребителям и обеспечивают ускоренный процесс RMA для них».

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Через несколько дней начинаются продажи RTX 4080, видеокарта тоже оснащается новым 12+4-контактным разъёмом питания, но её энергопотребление уже заметно ниже: 320 Вт против 450 Вт стандартной версии RTX 4090 от NVIDIA и ещё более высокого энергопотребления нестандартных вариантов с разгоном.