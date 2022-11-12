Сообщения о плавлении комплектных адаптеров питания 12VHPWR новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 продолжают появляться в сети и похоже, что известные предположения экспертов о возможных причинах этого явления не подтверждаются. Ресурс Wccftech отмечает новый случай, который был описан пользователем под псевдонимом m_hijazl на портале Reddit — адаптер его RTX 4090 в исполнении AMP Extreme AIRO от ZOTAC оплавился во время игры в Cyberpunk 2077, довольно требовательной к графическому адаптеру.
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Во время игровой сессии экран начал мигать и появился запах гари, компьютер был экстренно выключен и дальнейший осмотр выявил оплавление одного из контактов адаптера и разъёма на видеокарте. Возможно, быстрая реакция позволила избежать более серьёзных повреждений. Пользователь утверждает, что адаптер был надёжно подключён и ему ничего не мешало в просторном корпусе, зазоров не оставалось, ключ на штекере был защёлкнут, а значит предположения одного из экспертов о плавлении плохо подключённых адаптеров ставится под сомнение.
Таким образом, до сих пор не удаётся установить связь между случаями плавления адаптеров и какими-либо факторами. Существуют разные варианты адаптеров от разных производителей, они могут отличаться качеством, схемой, проводами (150 В или 300 В), но похоже, ничего из этого не имеет первостепенного значения. С другой стороны, несколько экспертов уже провели масштабные испытания, в том числе, с умышленной деформацией и порчей кабеля, и им не удалось зафиксировать перегрев. Всё это странно и намекает на возможность наличия какого-то случайного, никем не учтённого фактора. Официальных комментариев до сих пор нет, но, по слухам, PCI-SIG и NVIDIA работают над новой версией штекера.
- Источник:
- Reddit u/m_hijazi
- Wccftech