Группы будут сохраняться локально и синхронизироваться между устройствами.

Разработчики Google Chrome тестируют функцию, которая сделает веб-браузер удобнее при работе со множеством групп вкладок. Ожидается, что группы можно будет сохранять на панели избранного, они не пропадут при перезапуске браузера за счёт сохранения в локальном хранилище, также группы будут синхронизироваться между устройствами — сообщает Deskmodder со ссылкой на находку пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2. Перечисленные возможности появились на канале Canary в версии браузера 110, но общедоступной на данный момент является 109 сборка, где сохранение между сессиями не работает, однако частично испытать функцию можно, включив на странице chrome://flags настройку Tab Groups Save.

реклама

Переключатель для сохранения группы вкладок находится в выпадающем меню, которое появляется при нажатии на значок/имя группы. После сохранения группы вкладок на панели, группу можно закрыть, а затем, при необходимости, открыть заново одним нажатием. Также в контекстном меню группы вкладок на панели можно увидеть все страницы группы.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как отмечается, функцию могут внедрить ещё до выхода 110 версии Google Chrome, которая, к слову, уже не будет официально поддерживать Windows 7 и 8.1.