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В Google Chrome можно будет сохранять группы вкладок на панели закладок
Группы будут сохраняться локально и синхронизироваться между устройствами.
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Разработчики Google Chrome тестируют функцию, которая сделает веб-браузер удобнее при работе со множеством групп вкладок. Ожидается, что группы можно будет сохранять на панели избранного, они не пропадут при перезапуске браузера за счёт сохранения в локальном хранилище, также группы будут синхронизироваться между устройствами — сообщает Deskmodder со ссылкой на находку пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2. Перечисленные возможности появились на канале Canary в версии браузера 110, но общедоступной на данный момент является 109 сборка, где сохранение между сессиями не работает, однако частично испытать функцию можно, включив на странице chrome://flags настройку Tab Groups Save.

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Переключатель для сохранения группы вкладок находится в выпадающем меню, которое появляется при нажатии на значок/имя группы. После сохранения группы вкладок на панели, группу можно закрыть, а затем, при необходимости, открыть заново одним нажатием. Также в контекстном меню группы вкладок на панели можно увидеть все страницы группы.

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Как отмечается, функцию могут внедрить ещё до выхода 110 версии Google Chrome, которая, к слову, уже не будет официально поддерживать Windows 7 и 8.1.

Источник:
Reddit u/Leopeva64-2
Deskmodder
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#google #google chrome #веб браузеры
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