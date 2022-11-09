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Мини-ПК Intel NUC 13 Extreme уместит 450-ваттную, 30-см видеокарту и разблокированный процессор
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Компания Intel выходит на новый уровень производительности в компактных системах для досборки NUC Extreme 13-го поколения Raptor Canyon. В основе новый вычислительный элемент (Compute Element), готовый к работе с процессорами Intel Core i9K, i7K и i5K семейства Raptor Lake, базовая мощность которых 125 Вт, а множитель разблокирован.

Вычислительный элемент и доукомплектованная система в сборе. Источник: Intel Corporation

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Вычислительный элемент в сборе с охлаждением простирается практически в полную длину нового корпуса, хотя длина самой платы практически не изменилась. Вытянулся блок за счёт системы охлаждения, она теперь состоит из двух сегментов, связанных тепловыми трубками. Один сегмент непосредственно над процессором включает центробежный вентилятор, другой — вынесен за пределы платы и представляет собой радиатор из плотного массива рёбер — воздух через него протягивает уже один из вентиляторов корпуса. Ещё одно достоинство нового модуля в уменьшенном количестве кабелей, теперь дополнительные сигналы и питание передаются через интерфейсное соединение на печатной плате.

Обратная сторона элемента закрыта пластиной со съёмными сегментами, под ними предусмотрены места для установки трёх M.2 накопителей PCIe Gen4. На фронтальной стороне видны: пара разъёмов формата SO-DIMM (поддерживается DDR5-5600 объёмом до 64 ГБ), 8-контактный разъём питания, модуль беспроводной связи и кожух системы ввода-вывода. 

Следующее достоинство нового Intel NUC 13 Extreme — возможность установки массивных PCIe 5.0 видеокарт мощностью до 450 Вт, длиной до 12 дюймов (около 30 см) и шириной в три слота расширения. Для снабжения всей конфигурации энергией есть 750-ваттный блок питания с сертификатом 80 PLUS Gold. Таким образом, на базе компактного NUC 13 Extreme в небольшом корпусе размерами 337×129×318 мм можно собрать производительную систему — оптимизированная модульная конструкция с сетчатыми стенками и несколькими дополнительными вентиляторами должна справиться с охлаждением. Основные технические характеристики NUC 13 Extreme приводятся на слайде выше.


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Выпустить Intel NUC 13 Extreme планируют в четвёртом квартале этого года, в зависимости от конфигурации, цена на комплект будет варьироваться от 1179 до 1549 долларов США, а вычислительный элемент отдельно будет стоить от 760 до 1100 долларов США.

Источник:
Intel Corporation
Intel Technology на YouTube
Wccftech
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#intel #мини-пк #intel nuc
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