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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Ядро Arm Cortex-X3, аппаратная трассировка лучей, Wi-Fi 7 — представлен MediaTek Dimensity 9200
Чип изготавливается по 4-нм технологии TSMC 2-го поколения.
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MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 9200 флагманского уровня, чип содержит 17 млрд транзисторов и производится по 4-нм техпроцессу TSMC 2-го поколения под коммерческим названием N4P с оптимизациями упаковки для наилучших тепловых характеристик. Чип крайне интересный и, как заявляет компания, впервые в отрасли предлагает множество решений. В центральном процессоре впервые используется ядро Arm Cortex-X3 с тактовой частотой до 3,05 ГГц — это супер-ядро дополнено кластером из трёх ядер Arm Cortex-A715 2,85 ГГц и кластером из четырёх Arm Cortex-A510 1,8 ГГц. Процессор полностью опирается на 64-битную архитектуру Armv9, что не позволит запускать на смартфонах с этим процессором 32-битные приложения, пишет Android Authority. В многопотоке Geekbench процессор на 10% быстрее и на 25% потребляет меньше энергии.

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В MediaTek Dimensity 9200 впервые используется графический ускоритель Arm Immortalis-G715 с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей, в частности, для создания мягких теней, глобального затенения и реалистичных отражений. В Immortalis-G715 присутствует 11 вычислительных ядер, поддержка графического API Vulkan 1.3, шейдинга с переменной скоростью и HyperEngine 6.0 — набора фирменных игровых технологий. В бенчмарке Manhattan 3.0 производительность на 32% выше, а энергопотребление на 41% ниже.

Источник: MediaTek

Обновлён блок ускорения ИИ MediaTek APU 690, он всесторонне помогает другим компонентам, будь то задачи по обработке изображений и видео, оптимизация производительности или сигнала связи. Блок поддерживает операции со смешанными форматами чисел и оказывается быстрее предшественника до 35% в бенчмарке ETHZ5.0. За счёт адаптация к разным режимам достигается снижение энергопотребления до 30% в задачах интеллектуального уменьшения шума на фото и до 45% в задачах масштабирования видео.

Что касается других аспектов нового SoC, применяется движок дисплея MediaTek MiraVision 890 и процессор обработки изображений Imagiq 890. Технологий здесь перечислено великое множество, стоит отметить поддержку вывода изображения на дисплеи FHD 240 Гц, WQHD 144 Гц и даже 5K (2×2,5K) 60 Гц. Возможности фото- и видеосъёмки за счёт применения ISP Imagiq 890 ощутимо расширяются: 18-битный HDR, поддержка датчиков RGBW, видеосъёмка 8K30 с электронной стабилизацией потребляет до 12,5% меньше энергии, 10-кратный зум без потерь и многое другое.


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Наконец, модуль связи поддерживает диапазон 5G mmWave и частоты ниже 6 ГГц, заявлена поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, беспроводное аудио Bluetooth LE Audio. Также в начале стоило упомянуть поддержку оперативной памяти LPDDR5X-8533 и флэш-памяти UFS 4.0 MCQ. Первые смартфоны на базе MediaTek Dimensity 9200 ожидаются в конце этого года.

Источник:
MediaTek: #1, #2, #3
Android Authority
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#mediatek #мобильные устройства #мобильные процессоры #mediatek dimensity
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