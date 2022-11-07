Переход на новую платформу AMD AM5 требует ощутимых вложений, что уже неоднократно обсуждалось в Сети, с появлением материнских плат B650 нижний порог затрат несколько снизился, но добавило ли это энтузиазма покупателям? Судя по всему, не очень много, платформа AM4 будет сохранять актуальность ещё довольно долго, что даже подчёркивает руководство AMD. Пользователь Twitter* @TechEpiphany регулярно делится на своей странице статистикой продаж одной из крупнейших немецких торговых сетей и в конце октября эта статистика показывала, что процессоров AMD AM4 было продано более 4500, а AM5 только 300. Абсолютным лидером в рейтинге является Ryzen 7 5800X3D, который за счёт 3D V-cache демонстрирует впечатляющие результаты в играх, даже на фоне новых процессоров. Что же может помочь увеличить продажи новинок? Конечно же скидки! Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на EXPreview об очень интересных предложениях в Китае.
реклама
Всего лишь спустя полтора месяца после релиза процессоры AMD Ryzen 7000 получают скидку до 27% на традиционной китайской распродаже 11 ноября. Флагман 7950X вместо 5499 китайских юаней (CNY) будет стоить 3999, остальные модели стартовой линейки будут доступны со скидкой 23…24%, ниже приводятся цены до скидки и после, с примерным переводом в доллары США (USD):
- Ryzen 9 7950X: 5499 CNY (765 USD) — 3999 CNY (557 USD)
- Ryzen 9 7900X: 4299 CNY (598 USD) — 3299 CNY (459 USD)
- Ryzen 7 7700X: 2999 CNY (417 USD) — 2299 CNY (320 USD)
- Ryzen 5 7600X: 2249 CNY (313 USD) — 1699 CNY (236 USD)
Достаточно интересные цены, которые делают новые процессоры и платформу в целом более конкурентоспособной в сравнении с новинками Intel, компания смогла удержать цены на флагманские процессоры, выпустив Core i9-13900K с рекомендованной ценой 589 USD, на релизе 12900K стоил столько же.
Что может быть интересно, VideoCardz также сообщал о снижении цен на линейку Ryzen 5000 в США, так Ryzen 7 5800X в официальном интернет магазине AMD продаётся за 249 USD, получается новый Ryzen 5 7600X на распродаже в Китае будет даже дешевле.
- Источник:
- EXPreview
- @TechEpiphany в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ