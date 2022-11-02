Серверные модели основаны на новой архитектуре.

Китайская компания Zhaoxin представила новые x86 процессоры, выполненные по 16-нм технологии. Во-первых, это новое поколение процессоров Kaisheng KH-40000, которые могут применяться в серверах и рабочих станциях, во-вторых, новая серия встраиваемых решений Kaixian KX-6000G с интегрированной графикой.



Источник: Kaisheng KH-40000. Более крупный процессор (слева) 32-ядерный, остальные 16- и 12-ядерные.Источник: Zhaoxin

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Процессоры Kaisheng KH-40000 основаны на новой микроархитектуре собственной разработки под названием Yongfeng (кит. 永丰). Выпущены 12-, 16- и 32-ядерные модели с базовой тактовой частотой в диапазоне 2,0…2,2 ГГц и максимальной 2,7 ГГц. Процессоры могут использоваться в двухсокетных системах, 64-ядерная платформа предложит поддержку до 4 ТБ памяти DDR4 с коррекцией ошибок (ECC), PCIe 3.0 (128 линий) и других распространённых интерфейсов. Кроме того, поддерживается ускорение национальных криптографических алгоритмов (SM2/SM3/SM4) и, как подчёркивает ресурс ComputerBase, впервые появилась поддержка инструкций AVX2.

Процессоры Kaixian KX-6000G являются 4-ядерными и основаны на использовавшейся ранее микроархитектуре Lujiazui (кит. 陆家嘴), поддерживают ускорение алгоритма SM2. Значительное обновление получила интегрированная графика — используется ядро C-1080, для которого заявлена поддержка графических API DirectX12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6, а также возможность аппаратного ускорения 4K видео.

ComputerBase Некоторые основные характеристики. Источник: Zhaoxin

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По данным Zhaoxin, производительность графики в Kaixian KX-6000G выросла в 4 раза, удалось повысить общую энергоэффективность на 60%, на 50% уменьшить энергопотребление в режиме ожидания, всё это положительно скажется на размерах и автономности устройств. TDP настраиваемый, 15, 25 или 35 Вт, от этого зависят рабочие частоты. Базовые лежат в диапазоне 2,2…3,0 ГГц, а максимальные — 2,6…3,3 ГГц. Процессоры ориентированы на широкое применение, в частности, в планшетах, ноутбуках, моноблоках, терминалах и т.д.