Компания проводит исследование после сообщений о необычной разнице производительности между новыми процессорами.

Unervi González, Unsplash

В первых обзорах процессоров AMD Ryzen 7000 было замечено, что, несмотря на меньшее количество ядер, в некоторых играх выше производительность моделей, которые используют один кристалл с ядрами (CCD), а не два. Такой сценарий наблюдался и ранее, но сейчас это снова привлекло довольно много внимания, возможно, из-за величины разницы в производительности. Например, разработчики программы CapFrameX на примере Metro Exodus показали, что отключение одного CCD на Ryzen 9 7950X увеличивает частоту кадров практически на 16%. Превосходство в некоторых игровых проектах младших Ryzen 7000 над старшими отмечали и специалисты Tom's Hardware. Тогда стали появляться разные рассуждения, почему разница настолько велика, в том числе, не исключали, что это как-то может быть связано с особенностями работы Windows 11, хотя изначально никто не считал, что причина кроется в новой ОС. Сообщения привлекли компанию AMD и она выпустила официальное заявление по этому поводу.

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В AMD проводится расследование для поиска аномалий, которые могли бы вызывать необычную разницу в производительности процессоров Ryzen. В частности, изучается поведение процессоров на операционных системах Windows 10 и Windows 11 — на данный момент компания не выявила существенной разницы между ОС, проверив разные сценарии работы и игры. Также в заявлении отмечается, что с выходом на рынок новых продуктов аномалии в производительности могут наблюдаться, в этом нет ничего неожиданного, на итоговую производительность влияет множество факторов и при выявлении проблем они устраняются, в том числе, совместно с партнёрами по аппаратному обеспечению и разработчиками игр.



Источник: Результат отключения CCD в игре A Plague Tale: Requiem отличается от того, что был в Metro ExodusИсточник: @CapFrameX в Twitter*

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К слову, недавно разработчики CapFrameX повторили эксперимент с игрой A Plague Tale: Requiem — это новый релиз, технологически довольно продвинутый. Результат был опубликован в Twitter* @CapFrameX, ситуацию повторить не удалось, движок игры может использовать больше восьми ядер и производительность AMD Ryzen 9 7950X с двумя активными CCD выше.