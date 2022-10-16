Некоторым такой расклад показался подозрительным, может быть, дело в новой версии Windows 11?

Многокристальная компоновка всё чаще используется при создании чипов различного назначения, что обусловлено целым рядом технологических и экономических факторов. Компания AMD применяет многокристальную или чиплетную компоновку уже не в одном поколении своих серверных и потребительских процессоров. Что касается потребительского сегмента, на данный момент несколько чиплетов, как правило, используются в процессорах с количеством ядер больше восьми: каждый кристалл CCD (Core Complex Die) в архитектурах Zen 3 и Zen 4 содержит один 8-ядерный комплекс CCX (Core Complex). Установка двух CCD позволяет создавать 12- и 16-ядерные процессоры, востребованные у энтузиастов и создателей контента, но лучший ли это выбор для компьютера, предназначенного только для игр? Как показывал опыт предыдущих поколений, повышенные задержки между ядрами в разных CCD могут негативно сказываться на игровой производительности и похоже, что новые процессоры AMD Ryzen 7000 не исключение.

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Создатели известной утилиты для мониторинга и измерения игровой производительности CapFrameX в своём Twitter* @CapFrameX опубликовали итоги небольшого исследования производительности Ryzen 9 7950X в зависимости от количества активных CCD, а также от работы технологии SMT. Была выбрана игра Metro Exodus и, как видно из опубликованного специалистами графика, производительность процессора существенно возрастает при отключении одного CCD и технологии SMT.

Отключение SMT при двух активных CCD повысило среднюю частоту кадров на 9,5%. При отключённом SMT и меньшем количестве потоков, меньше и вероятность того, что два взаимодействующих потока окажутся на разных CCD, резюмируют специалисты. Можно не отключать SMT, а отключить один CCD, получив огромный прирост производительности около 16%. Если же отключить и CCD и SMT, то средний FPS увеличивается ещё на 8%, а по сравнению с исходными результатами — на 25%. Ещё больше прибавка по редким и очень редким событиям — до 34%.

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Можно было бы подвести итог, сказав, что 8 ядер и 16 потоков на одном кристалле является оптимальный выбором для игр и повседневных задач. Но в сообществе возникли подозрения, что данные результаты не следствие задержек между кристаллами, возможно, виноват планировщик в новой версии Windows 11 22H2. Когда-то проблемы уже возникали, известна история со снижением скорости кэш-памяти на процессорах Ryzen 5000, сейчас же подозрения подкрепляются тем, что в обновлении 22H2 должны были внедрить новые оптимизации для гетерогенных процессоров Intel. Возможно, в ближайшее время появятся дополнительные исследования, специалисты Hardware Unboxed тоже заинтересовались ситуацией, отмечает Neowin.

Источник: @CapFrameX в Twitter* Neowin * заблокирован в РФ