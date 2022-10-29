Но второй кристалл не задействован.

Mingwei Lim, Unsplash

Компания AMD перешла на многокристальную компоновку в потребительских процессорах Ryzen начиная с 3000 серии, на одной подложке объединяются несколько кристаллов: кристалл ввода-вывода, один или два кристалла с ядрами CCD, в зависимости от общего количества ядер процессора. Каждый CCD содержит восемь ядер, поэтому все процессоры с количеством ядер до восьми включительно обычно имели один CCD. Однако были и исключения, например, ресурс Igor’s LAB писал, что в природе существуют модели Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X с двумя CCD. Теперь выяснилось, что 6-ядерные Ryzen 7600X тоже существуют в версии с двойными CCD, один из которых отключён. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на YouTube канал Романа Хартунга (Roman Hartung), известного под псевдонимом Der8auer, в новом видео специалист сделал интересное открытие.



Источник: Слева 6-ядерный Ryzen 5 7600X с двумя кристаллами CCD, справа 8-ядерный Ryzen 7 7700X с одним CCD.Источник: Der8auer, YouTube

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Специалист записывал видео об инструментах для скальпирования процессоров AMD Ryzen 7000 и для демонстрации выбрал модель 7600X. На удивление, под крышкой 6-ядерного процессора оказалось два кристалла CCD. Во время работы процессора второй кристалл не выделялся на инфракрасной тепловой камере — он не задействован. Первое, что может прийти в голову, это вопрос о возможности активации второго кристалла, но таких подарков пользователи уже давно не получали, времена разблокируемых ядер в Athlon и Phenom ушли в прошлое. Так что маловероятно, что кристалл удастся оживить, ведь никто не смог до сих пор задействовать отключённые ядра в одном комплексе CCX или задействовать полностью отключённый комплекс, например, в процессорах Ryzen 3 3100 и 3300X.

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