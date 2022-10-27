Процессор тестировался с B550 платой и DDR4.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В базе данных Geekbench продолжают отмечаться невыпущенные процессоры AMD Ryzen 7000, каждое новое открытие удивительнее другого. Только что был замечен AMD Ryzen 7 7730G — первый настольный APU серии 7000 и появление этой модели рождает огромное количество вопросов. Если отчёт Geekbench не ошибка, то Ryzen 7 7730G предназначен для платформы AM4, тестировался новый APU вместе с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью DDR4. Обозначение соответствует новой схеме именования мобильных процессоров и в соответствии с ней Ryzen 7 7730G основан на процессорной архитектуре Zen 3, на это указывает и объём кэш-памяти 2-го уровня 512 КБ на ядро, в новой архитектуре Zen 4 объём L2 удвоился. Процессор предлагает 8 ядер и 16 потоков, конфигурация встроенной графики остаётся неизвестной.

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Стоит напомнить, что глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) на выставке Computex 2022 в мае прогнозировала долголетие платформе AM4, а бывший глава отдела технического маркетинга Роберт Хэллок (Robert Hallock) не исключал выхода новых процессоров для этой платформы, если компания увидит в этом смысл. Возможно, смысл есть, новая платформа довольно дорогая, особенно для той категории пользователей, которые ориентируются на APU для сборки домашнего, игрового или офисного бюджетного компьютера. Процессоры AMD Ryzen 5000 продолжают хорошо продаваться и, если графика в новом APU будет основана на архитектуре RDNA 2 или 3, это будет отличный вариант для обновления.

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Возвращаясь к характеристикам и оценкам, базовая частота процессора 3,8 ГГц, а максимальная — 4,8 ГГц. Кэш-памяти 3-го уровня 16 МБ. Тестировался процессор в старой версии бенчмарка, что ограничивает возможности сравнения, в однопотоке оценка составила 7175 баллов, в многопотоке 42936 баллов, что соответствует результатам AMD Ryzen 7 5800X.

Источник: Geekbench @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ