Новые BIOS для материнских плат AMD AM5 с прошивкой AGESA 1.0.0.3 возвращают функцию Precision Boost C-State Boost Limiter, которая ограничивает тактовую частоту процессоров при многоядерной нагрузке. Об этом сообщил профессиональный оверклокер, известный под псевдонимом SkatterBencher. На примере Ryzen 9 7950X специалист объяснил, что в версии AGESA 1.0.0.2 зависимость максимальной тактовой частоты от количества задействованных ядер была плавной, а в AGESA 1.0.0.3 частота резко снижается до 5,5 ГГц при нагрузке на 5 ядер. Внедрение ограничителя отразилось на поведении процессора при отключении функции Global C-state Control — на AGESA 1.0.0.3 максимальная частота ядер ограничена значением 5,5 ГГц. При нагрузке на восемь ядер и более изменения между прошивками не так значительны.
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Уже отработанная SkatterBencher методика разгона с настройкой Boost Override и Curve Optimizer никак не влияет на новый лимит, на графике видно, что разогнанный процессор всё также сбрасывает частоты, только теперь перепад ещё больше. Способы выхода из данной ситуации зависят от класса материнской платы и набора доступных на ней технологий. Можно повысить частоту BCLK, если плата поддерживает асинхронный режим разгона. Частота процессора вырастет и перепад при нагрузке на 5 ядер может уменьшиться, но всё равно сохранится, избавиться от него могут помочь только фирменные технологии производителя платы. Например, Medium Load Boostit на ASUS ROG X670E Crosshair Extreme, участвовавшей в исследовании. Технология сглаживает кривую, устраняя перепад, а далее специалист уже следуя своей методике настраивает процессор на работу при частоте 5,7…5,8 ГГц.
Источник: SkatterBencher
Зависимость частоты от количества загруженных ядер исследовалась при помощи специфической утилиты, загружающей ядра инструкциями, не выполняющими операций, поэтому поведение в реальных нагрузках будет отличаться вплоть до того, что разница между прошивками может быть незаметна. Однако знание о присутствии ограничителя позволит энтузиастам добиться лучших результатов в разгоне, крайне рекомендуется ознакомиться с полным материалом в блоге SkatterBencher.