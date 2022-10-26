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ZOTAC выпустила новую версию GeForce RTX 3070 Ti на чипе от флагманских видеокарт Ampere
Правда количество CUDA-ядер осталось прежним.
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Слух о появлении трёх новых модификаций видеокарт NVIDIA в серии GeForce RTX 30 полностью подтвердился. На днях в каталогах ряда компаний появилась ускоренная за счёт применения GDDR6X памяти RTX 3060 Ti, а также замедленная RTX 3060, предлагающая только 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной. Теперь в сети замечена новая RTX 3070 Ti, она появилась в каталоге компании ZOTAC и относится к серии Apocalypse (кит. 天启) GOC, сообщает VideoCardz. Но это обновление незначительное, поскольку основные характеристики видеокарты не изменились, просто стали использовать другой чип. Кроме того, производитель выпустил в той же серии новую версию RTX 3060 Ti GDDR6X.

Фрагмент спецификаций Zotac GeForce RTX 3070Ti-8G6X Apocalypse (кит. 天启) GOC. Источник: ZOTAC

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Ранее для производства RTX 3070 Ti использовался графический процессор GA104-400, а для производства новой версии стали использовать более крупный GA102 от флагманских видеокарт, но с тем же количеством активных блоков, ZOTAC указывает в спецификациях модификацию GA102-150. Стоит напомнить, что в полной версии GA102-350 присутствует 10752 CUDA-ядра, она используется в RTX 3090 Ti, в GA102-150 активны 6144 CUDA-ядра, т.е. чуть больше 57%. Также в спецификациях возросло энергопотребление, производитель указывает 320 Вт, та же модель ZOTAC на базе GA104 требует 310 Вт, а референсный вариант NVIDIA — 290 Вт. Версии ZOTAC имеют небольшой разгон.

Источник:
ZOTAC
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #zotac
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