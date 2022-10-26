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Мельчайшие детали Intel Core i9-13900K можно разглядеть на снимке кристалла под микроскопом
Какие же большие P-ядра и маленькие E-ядра.
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Первые процессоры Intel Core 13-го поколения во главе с i9-13900K поступили в продажу на прошлой неделе, обзоры показали отличную производительность и разгонный потенциал. В руках оверклокера Elmor флагман смог занять первое место в рейтинге HWBot с частотой 8812,85 МГц, прошлый рекорд принадлежал The Stilt и AMD FX 8370 — результат 8722,78 МГц держался на первом месте с 2014 года. Энергопотребление и температуры процессоров несколько выросли, но в целом модели оставили положительное впечатление у многих рецензентов. Теперь благодаря фотографу под псевдонимом Fritzchens Fritz можно взглянуть на мельчайшие детали кристалла Raptor Lake-S, снимки были опубликованы специалистом на портале Flickr, сообщает ресурс Tom’s Hardware.

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Процессоры Raptor Lake-S имеют монолитную конструкцию, в следующем поколении Meteor Lake-S компания Intel планирует перейти уже на многокристальный дизайн, называемый в компании плиточным. Для производства Raptor Lake, как и Alder Lake, используется технологический процесс Intel 7. Кристалл нового процессора стал заметно больше, 252,65 мм2 против 215,25 мм2 в прошлом поколении, напоминает Tom’s Hardware, в частности, это связано с большим количеством ядер и кэш-памяти. На снимке можно заметить, насколько отличаются размеры производительных и эффективных ядер. На фото P-ядра находятся слева и даже на глаз видно, что одно P-ядро по размеру больше целого кластера из четырёх эффективных ядер. По подсчётам Tom’s Hardware, без учёта кэш-памяти, P-ядро больше E-ядра в 4,7 раз.

Источник:
Fritzchens Fritz на Flickr
Tom's Hardware
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#intel #процессоры
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