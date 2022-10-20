Новый флагман Intel и ASUS Z790 ROG Maximus APEX установили три рекорда.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Ещё задолго до презентации процессоров Intel Raptor Lake появились намёки, что новое поколение может встряхнуть таблицу рекордов разгона, где уже долгое время господствуют AMD FX и Intel Celeron. Сегодня стартовали продажи новых процессоров, появились первые обзоры, а профессиональные оверклокеры начали обновлять рекорды. На момент написания лучший результат показал профессионал из Швеции под псевдонимом Elmor, ему удалось разогнать Core i9-13900K до 8812,85 МГц и занять первое место в рейтинге, которое с 2014 года удерживал AMD FX 8370, разогнанный до 8722,78 МГц оверклокером The Stilt из Финляндии. Судя по отчёту в базе CPU-ID, процессор сохранил активными 8 производительных P-ядер при отключённой технологии Hyper-Threading.

Топ-5, разгон процессоров (на момент написания). Источник: HWBot

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Рекорд был установлен с материнской платой ASUS Z790 ROG Maximus APEX и он не единственный. Эта же плата помогла установить новый рекорд разгона оперативной памяти DDR5-11130 (60-127-127-127-127-2) — рекорд принадлежит профессионалу lupin_no_musume.

Топ-5, разгон DDR5 (на момент написания). Источник: HWBot

Топ-5, SuperPi 32M (на момент написания). Источник: HWBot

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Также был установлен рекорд в скорости вычисления числа Пи с точностью 32 млн знаков после запятой, Core i9-13900K, разогнанный южнокорейским оверклокером safedisk до 8340 МГц, справился с этой задачей в SuperPi 32M за 3:04:54 (мин:сек:мс).