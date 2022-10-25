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AMD Ryzen 7 7700 был протестирован в Geekbench — в многопотоке на 10% хуже X версии
Базовая частота процессора существенно снизилась.
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В базе данных Geekbench отметился процессор AMD Ryzen 7 7700, что подтверждает появившиеся недавно слухи о подготовке первой не X модели в семействе Raphael. Модель сохранила 8 ядер и 16 потоков, а вот частоты снизились. Если верить отчёту Geekbench, то максимальная частота лежала в диапазоне 5,3…5,35 ГГц — до 100 МГц ниже, чем у Ryzen 7 7700X. Зафиксированная бенчмарком базовая частота процессора 3,8 ГГц и это уже на 700 МГц меньше. В слухах говорилось, что теплопакет процессора будет снижен до 65 Вт — это может объяснять такое существенное снижение по базовой частоте.

Источник: Geekbench

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Процессор тестировался с оперативной памятью DDR5-4800 и набрал 2062 балла в однопотоке и 12685 баллов в многопотоке. Подборка сравнительных данных VideoCardz показывает, что в однопотоке новинка даже немного уступает Ryzen 5 7600X, результат ниже примерно на 3%, зато в многопотоке процессор быстрее на 13%. Если сравнивать с более производительным X вариантом, оценка ниже на 10%.

Источник: Geekbench и VideoCardz
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Официально о подготовке процессора ничего не сообщалось, неизвестно, появится ли он в розничной продаже или по началу будет доступен сборщикам готовых систем. Интегрированную графику AMD Ryzen 7 7700 не потеряет, её тест в составе этого процессора тоже появился на Geekbench.

Источник:
Geekbench: #1, #2
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen
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VseUmrem
22:27
Кто тогда нвидиа интересно если у нее вообще никогда производств не было в отличие от АМД. Змей ты бумажный. Куда ветер подует туда и летишь.
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SOLOMiD
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