Базовая частота процессора существенно снизилась.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В базе данных Geekbench отметился процессор AMD Ryzen 7 7700, что подтверждает появившиеся недавно слухи о подготовке первой не X модели в семействе Raphael. Модель сохранила 8 ядер и 16 потоков, а вот частоты снизились. Если верить отчёту Geekbench, то максимальная частота лежала в диапазоне 5,3…5,35 ГГц — до 100 МГц ниже, чем у Ryzen 7 7700X. Зафиксированная бенчмарком базовая частота процессора 3,8 ГГц и это уже на 700 МГц меньше. В слухах говорилось, что теплопакет процессора будет снижен до 65 Вт — это может объяснять такое существенное снижение по базовой частоте.

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Процессор тестировался с оперативной памятью DDR5-4800 и набрал 2062 балла в однопотоке и 12685 баллов в многопотоке. Подборка сравнительных данных VideoCardz показывает, что в однопотоке новинка даже немного уступает Ryzen 5 7600X, результат ниже примерно на 3%, зато в многопотоке процессор быстрее на 13%. Если сравнивать с более производительным X вариантом, оценка ниже на 10%.

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Официально о подготовке процессора ничего не сообщалось, неизвестно, появится ли он в розничной продаже или по началу будет доступен сборщикам готовых систем. Интегрированную графику AMD Ryzen 7 7700 не потеряет, её тест в составе этого процессора тоже появился на Geekbench.