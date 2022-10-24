В семействе EPYC Genoa базового назначения будут 96-ядерные модели.

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AMD представит новое поколение серверных процессоров EPYC спустя неделю после презентации нового поколения потребительских видеокарт Radeon RX 7000 — сегодня компания заявила о планах провести трансляцию together we advance_data centers 10 ноября в 10 часов утра по тихоокеанскому времени (PT).

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На данный момент в четвёртом поколении процессоров AMD EPYC на базе архитектуры Zen 4 насчитывается четыре семейства, сообщал Tom's Hardware со ссылкой на материалы июньского мероприятия AMD Financial Analyst Day 2022: Genoa общего назначения; Bergamo, оптимизированное для облачных вычислений; Genoa-X, вариант с увеличенным объёмом кэш-памяти 3D V-cache, отлично показывающий себя в технических вычислениях и работе с базами данных; Siena, оптимизированное для граничных вычислений и применения в области телекоммуникаций. Затронет ли ближайшее мероприятие все или только некоторые семейства, не уточняется, но ранее компания сообщала, что модели семейства Bergamo, Genoa-X и Siena ожидаются в 2023 году, причём Bergamo в I квартале, а вот семейство Genoa ожидается в этом году.

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Ранее также стало известно, что процессоры Genoa объединят на одной подложке до 12 кристаллов с ядрами, по 8 ядер в каждом, в итоге процессоры предложат до 96 ядер. В семействе Bergamo на базе специально оптимизированной архитектуры Zen 4c будут модели с количеством ядер до 128.