Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Диспетчер задач Windows 11 может блокировать безопасное извлечение устройств
Неприятный баг заметили в новом обновлении 2022 Update.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
Markus Winkler, Unsplash

В Windows 11 2022 Update обнаружили очередной баг и связан он с безопасным извлечением устройств. Как объясняют специалисты Deskmodder, при открытом диспетчере задач безопасное извлечение невозможно. Например, для USB накопителей вызов привычной команды в панели задач заканчивается ошибкой с уведомлением об использовании устройства другим приложением. Баг не критический, проявляется не постоянно и только при открытом диспетчере задач, во всяком случае, на данный момент известно только о таком сценарии.

реклама

Чтобы избавиться от проблемы, можно даже не закрывать окно диспетчера, а просто перейти на другую его вкладку — в недавних обновлениях диспетчер задач Windows 11 претерпел множество изменений и стал более функциональным инструментом, объединяющим во вкладках разные разделы для мониторинга и управления системой. После закрытия окна или перехода на другую вкладку извлечение устройств должно происходить быстро и без ошибок. Официально проблема ещё не подтверждена и не присутствует в списке на сайте Microsoft.

Источник:
Deskmodder
gHacks
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 11
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
Microsoft выпустила аналог CCleaner под названием PC Manager — средство оптимизации Windows
Microsoft называет облачные игры "незрелой технологией"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
24
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
30
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
14
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
42
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
16
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
39
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
7
Американские десантники в составе дивизии разместились в Румынии
16
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
6
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
36
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
55
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
3
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
11
Дизайн смартфонов Apple может измениться после ухода главного дизайнера
1
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
44
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
30
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
51
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
127
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
45
Хорошие бесплатные игры, часть 1
25
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
6
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
8
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
47

Сейчас обсуждают

Опричник
11:29
Есть такие. Серия MG от тошиба.
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
ACDCOVER
11:20
По объективному мнению TECHNICAL.CITY Ryzen 9 7950X лучше. Он в большинстве тестов быстрее чем Core i9 13900K. https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-13900K-protiv-Ryzen-9-7950X
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Chihonya
11:18
За кота пятерик!)
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Slow Mo
11:16
Я рад (провалу) поцессоров АМД , еще не став абсолютным лидером начинает гнуть цен.Если инсайдеры правы младшие модели 7ххх снизят буст частоты (возможно и ценник).2) На этом фоне есть шанс ,что новые...
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Артём Николаев
11:14
Это перекос в другую сторону. Можно скатиться до уровня такого патриотичного гопника, который "познал жизнь". Данила Багров на минималках. Такому идеально на войне - пофиг что кругом разруха и смерть,...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
ахахаxа
11:12
это вынешь херню какую-нибудь из компа сгоревшей.Скажут ну такая вот виндос.Нам раз кофе выехал в стакане неполный из уличного аппарата в нулевых,так мы пошли на работу,взяли кусачки и скусили ему про...
Диспетчер задач Windows 11 может блокировать безопасное извлечение устройств
Chihonya
11:09
да они умайненные в хлам, больше десятки не потянут))) буду в косынку на ультрах гонять)))
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
Ёж Обыкновенный
11:08
Если не вливать в игру деньгу на сп, то альфа-перс упирается в потолок развития минимум через 7-10 месяцев (за месяц примерно лям сп, максимум - десять миллионов). При этом имея альфа перса вполне воз...
Хорошие бесплатные игры, часть 1
Рифф Райдер
11:06
Ксеон НЕ бери. Анчартед новая, например, требует наличия инструкций avx2, и дальше та тенденция продолжится.
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
D3m0n
11:03
И ещё зубоскалят над андроидами. Только на андроидах реклама в самых дешёвых мобилах (и можно повырезать), а у говняблока купи втридорога и смотри рекламу.
Со вторника в Apple App Store будет появляться больше рекламы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем