Неприятный баг заметили в новом обновлении 2022 Update.

Markus Winkler, Unsplash

В Windows 11 2022 Update обнаружили очередной баг и связан он с безопасным извлечением устройств. Как объясняют специалисты Deskmodder, при открытом диспетчере задач безопасное извлечение невозможно. Например, для USB накопителей вызов привычной команды в панели задач заканчивается ошибкой с уведомлением об использовании устройства другим приложением. Баг не критический, проявляется не постоянно и только при открытом диспетчере задач, во всяком случае, на данный момент известно только о таком сценарии.

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Чтобы избавиться от проблемы, можно даже не закрывать окно диспетчера, а просто перейти на другую его вкладку — в недавних обновлениях диспетчер задач Windows 11 претерпел множество изменений и стал более функциональным инструментом, объединяющим во вкладках разные разделы для мониторинга и управления системой. После закрытия окна или перехода на другую вкладку извлечение устройств должно происходить быстро и без ошибок. Официально проблема ещё не подтверждена и не присутствует в списке на сайте Microsoft.