Многие из них связаны со статтерами во время воспроизведения видео.

AMD опубликовала новую версию программного обеспечения Adrenalin Edition 22.10.2, выпуск отмечен как необязательный, в нём нет поддержки новых игр или программ, но впечатляет количество исправленных багов — список насчитывает 7 пунктов. В первую очередь можно отметить решённую проблему с масштабированием Radeon Super Resolution, после изменения разрешения или настроек HDR активация технологии могла не происходить, это наблюдалось в ряде игр, среди которых Nioh 2.

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Исправлено много ошибок, проявляющихся на видеокартах Radeon RX 6000 при воспроизведении видео контента. Это статтеры при глобальном выключении в драйвере вертикальной синхронизации, в браузерах на основе кодовой базы Chromium при включённом аппаратном ускорении или использовании конфигураций с несколькими мониторами, работающими на разной частоте обновления. А при декодировании HEVC контента могли наблюдаться ошибки драйвера. Всё это теперь должно остаться в прошлом. Кроме того, исправлены проблемы с поведением интерфейса гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2 и инверсией цветов на панели монтажа (timeline) в программном обеспечении VEGAS Pro.

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Кое-какие нерешённые проблемы остаются, Elite Dangerous может вылетать на Radeon RX 6000, что пофиксят в следующем выпуске и, как выяснилось, проблемы с воспроизведением видео актуальны для браузера Firefox. Есть и интересные казусы, при включённой функции Radeon Anti-Lag и нажатии определённого сочетания клавиш можно услышать короткий звуковой сигнал – это исправят в версии 22.11.1. Существует проблема с визуальными артефактами при переключении окон на RX 6700 XT и других моделях, а также мониторингом таких видеокарт, как RX 570.