Так считает ресурс Wccftech, ссылаясь на план выпуска компании.

Tomas Malik, Unsplash

Вчера появились обзоры процессоров Intel Core 13-го поколения, которые показали отличную игровую производительность первых выпущенных моделей: Core i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K. Не обошлось без нюансов, повысилось энергопотребление и нужно позаботиться о хорошем охлаждении, так или иначе, новые процессоры превосходят решения AMD Ryzen 7000 во всех ценовых категориях, заключили специалисты Tom’s Hardware, назвав Core i5-13600K лучшим выбором для большинства геймеров. Похоже, над линейкой AMD Ryzen 7000 сгущаются тучи, но у компании есть неиспользованный козырь в виде моделей 3D V-Cache и представить эти процессоры могут в начале следующего года, сообщает Wccftech.

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Ресурс ссылается на план выпуска продуктов AMD, полученный из неназванного источника, утверждается, что в соответствии с этим планом презентация AMD Ryzen 7000X3D должна состояться во время выставки CES 2023, а она традиционно пройдёт в начале года. Ожидается, что тактовые частоты вариантов с 3D V-Cache будут ниже, чем у обычных моделей, однако в новом поколении должны ослабить ограничения разгона и регулирования напряжения. Возможно появление двух моделей, одна из которых будет основной, а другая рассчитана на энтузиастов.

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Появление AMD Ryzen 7000X3D может кардинально изменить расстановку сил, что видно по позициям, которые Ryzen 7 5800X3D занимает в новых игровых тестах. В ряде игр новинка навязывает борьбу Intel Core i5-13600K, а в проектах, зависимых от скорости памяти, может не оставить шансов даже Core i9-13900K, например, в F1 2021 и Microsoft Flight Simulator 2021.