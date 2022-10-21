Посетители OCP Global Summit 2022 могли ознакомиться с результатами тестирования прямо на стенде.

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Michael Dziedzic, Unsplash

Ожидается, что твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом PCIe Gen5 уже в скором времени начнут распространяться во многих сегментах, в корпоративном и серверном, в том числе. Производительных многократно повысится, так скорости последовательного чтения и записи первых накопителей могут достигать 14 ГБ/с. Такие решения на базе нового контроллера Silicon Motion SM8366 были замечены журналистами ресурса TweakTown на выставке OCP Global Summit 2022: накопители в форматах U.2, E3.S, E1.S с флэш-памятью KIOXIA и Micron.

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Посетители мероприятия могли ознакомиться с результатами тестирования одного из накопителей прямо на стенде, тест выполнялся в операционной системе Ubuntu с помощью программы Flexible I/O tester, параметры тестирования можно увидеть в окне программы на снимке. Контроллер SM8366 справился со своей задачей, скорость последовательного чтения в тесте достигла 13,6 ГБ/с, а количество операций случайного чтения превысило 3,4 млн IOPS, что выше заявленных 3 млн IOPS. В остальном, спецификации SM8366 указывают на максимальную скорость последовательных операций 14 ГБ/с, количество операций случайной записи 2,8 млн IOPS, поддерживается DRAM буфер DDR4-3200 или DDR5-4800, 16-канальная NAND флэш-память (2400 МТ/с).

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Как отмечает VideoCardz, сроки выпуска продуктов на базе контроллера Silicon Motion SM8366 пока неизвестны. Анонсирован контроллер SM8366 был в июле этого года, тогда компания планировала начать поставки первым партнёрам в IV квартале 2022 года.