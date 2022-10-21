В новой бета-версии клиента Steam Deck появился раздел с информацией о компонентах, сообщает Valve. Это позволит без разборки портативного игрового компьютера узнать основную информацию просто для справки или для подбора компонентов на замену. Компания не приводит каких-либо примеров или точного списка характеристик, которые доступны в данном разделе, но, судя по всему, информация в нём будет содержаться только базовая и не отражающая изменения после замены компонентов: «Список компонентов — описание частей, из которых состоял именно ваш Steam Deck на момент его сборки на нашем производстве. Любые обновления/замены/ремонты, произошедшие после того, как пользователь получил Steam Deck, не будут отображаться в этом разделе».
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Чтобы ознакомится с новым разделом, на данный момент нужно перейти на бета канал обновления клиента Steam Deck в настройках обновления системы. Сам раздел можно найти в разделе настроек системы.
Кроме этого Valve сообщила о небольшой модификации Steam Deck, которая уже внедрена в производство: для снижения шума вентилятора на задней панели был закреплён элемент из вспененного материала.
- Источник:
- Valve