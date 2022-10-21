Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый раздел с информацией о компонентах в клиенте Steam Deck поможет с ремонтом устройства
Нововведение должно упростить подбор запасных частей.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Petar Vukobrat, Unsplash

В новой бета-версии клиента Steam Deck появился раздел с информацией о компонентах, сообщает Valve. Это позволит без разборки портативного игрового компьютера узнать основную информацию просто для справки или для подбора компонентов на замену. Компания не приводит каких-либо примеров или точного списка характеристик, которые доступны в данном разделе, но, судя по всему, информация в нём будет содержаться только базовая и не отражающая изменения после замены компонентов: «Список компонентов — описание частей, из которых состоял именно ваш Steam Deck на момент его сборки на нашем производстве. Любые обновления/замены/ремонты, произошедшие после того, как пользователь получил Steam Deck, не будут отображаться в этом разделе».

реклама

Чтобы ознакомится с новым разделом, на данный момент нужно перейти на бета канал обновления клиента Steam Deck в настройках обновления системы. Сам раздел можно найти в разделе настроек системы.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме этого Valve сообщила о небольшой модификации Steam Deck, которая уже внедрена в производство: для снижения шума вентилятора на задней панели был закреплён элемент из вспененного материала.

Источник:
Valve
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#valve #steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve убрала очередь на бронирование Steam Deck и начинает продажи док-станции
Док-станция для Steam Deck поступила в продажу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
79
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
91
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
2
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
13
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
4
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
17
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
27
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
6
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
21
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
1
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
47
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1

Популярные статьи

Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
128
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
56
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
23
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
53
Главные игры октября 2022 года – финал
3
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
10
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
3
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
6

Сейчас обсуждают

Александр Волынский
08:36
Прикольно написал, значит, то во что превращал страну Гитлер, вас устраивает? Скучаете по фюреру?
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Александр Волынский
08:32
Реально мерзкий опус. Такая подача материала, верх пропагандонизма.
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Вадим Вадим
08:21
Ахах. Он говорит не про процессор 1700, а про сокет интеловский
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
swr5
08:20
Пирова победа (которой нет).
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
swr5
08:18
Иди дрова руби.
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
swr5
08:17
Экспертные системы известны уже давно.
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
Maximus Autismus
08:15
Интел для людей, АМД для бомжей, которые верят в потанцевал, а не цифры.
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
TheEd
08:13
Продолжают в сговоре с разработчиками железа доить людей на деньги.
Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
Kasyan
08:13
Наконец то фуфыкс уничтожен, особенно по жору! Охренительный калорифер и абсолютно бесполезный процессор для видеорендеринга, так что придется синебоям чиллером запасаться, а лучше сразу азотом.
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
Максим Беляков
08:12
Я написал про неприятное падение фпс в лучах и более медленную память, но мне на это поебать, я обычный пользователь, я смотрю тесты и вижу что хоть реально 6900xt не прям быстрее 3080ti но в большинс...
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем