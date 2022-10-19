Слухи о выходе новой модели продолжают поступать.

Слухи о выпуске новой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с видеопамятью типа GDDR6X продолжают появляться, ресурс VideoCardz снова подтверждает подготовку данной модели и, ссылаясь на свои источники, утверждает, что она будет оснащаться чипами со скоростью 19 Гбит/с, как и более производительная RTX 3070 Ti. Остальные характеристики останутся неизменными, но применение более скоростной GDDR6X позволит увеличить общую пропускную способность памяти на 36%, производительность в бенчмарках 3DMark примерно на 7…10% выше, чем у оригинальной модели.

Оценка графики Fire Strike (слева) и Time Spy (справа). Источник: VideoCardz

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Авторы ресурса считают, что выпуск видеокарты запланирован на конец октября, но непредвиденные хлопоты из-за отмены RTX 4080 на 12 ГБ могут сдвинуть сроки появления этой модели. Ранее вместе со слухами о выходе улучшенной RTX 3060 Ti сообщалось о подготовке RTX 3060 8 ГБ и нового варианта RTX 3070 Ti. Возможно, именно эти модели добавили в новый драйвер NVIDIA, но более они нигде пока не появлялись. Выпуск новой RTX 3070 Ti и вовсе может остаться незамеченным, поскольку есть предположения, что все характеристики останутся неизменными, просто будет использоваться другой чип.