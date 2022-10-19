Вкладки в проводнике наконец-то появились в Windows 11.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Microsoft выпустила обновления с новыми возможностями для операционных систем Windows 11 и Windows 10. Начать можно с более старой и пока более популярной, судя по статистике Steam за сентябрь, Windows 10 — для ОС всё-таки выпустили обновление 2022 Update или 22H2. Компания даёт понять, что не стоит ожидать существенных изменений, в общем и целом обновление направлено на улучшение уже существующих возможностей, повышение быстродействия и безопасности. Для Windows 10 22H2 в редакциях «Домашняя» и «Профессиональная» заявлена поддержка 18 месяцев, «Корпоративная» редакций и версия для образовательных учреждений будут поддерживаться 30 месяцев.

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Windows 11 2022 (22H2) получает обещанное обновление Moment 1, добавляющее возможности, которые не вошли в основную часть, среди них: вкладки в проводнике и обновление раздела «Избранное»; распознавание телефонных номеров, дат и т.п. в выделяемом тексте для быстрого использования в определённых приложениях; выпадающее меню при переполнении панели задач; возможность вызова диспетчера задач из контекстного меню панели задач; новое приложение для просмотра фотографий. Некоторые из изменений можно увидеть в официальном видео компании.

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