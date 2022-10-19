Для такого разгона температуры при тестировании были вполне приемлемыми.

Процессоры Intel Raptor Lake-S будут обладать отменным разгонным потенциалом, что уже неоднократно подчёркивалось компанией на различных мероприятиях, более того, Intel намеревается выпустить первый процессор с частотой 6,0 ГГц «из коробки». Похоже, что хорошей AIO системы жидкостного охлаждения потребительского класса для таких частот будет хватать с запасом, если судить по достижению энтузиаста Codiee1337 с форума Overclock.net — ему удалось разогнать Core i9-13900KF до 6,2 ГГц при охлаждении Corsair iCUE H150I RGB Elite. Как сообщает VideoCardz, использовался розничный вариант процессора, который каким-то образом попал в руки сообщества энтузиастов разгона ещё до начала продаж.

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Кроме указанной выше системы охлаждения использовалась рамка для сокета Thermal Grizzly, предотвращающая изгиб процессора, материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex и комплект оперативной памяти G.Skill DDR5-6000 CL36. Что интересно, разгон осуществлялся в полуавтоматическом режиме с помощью инструментов AI Overclocking материнской платы. По CPU-Z максимальное напряжение на P-ядрах составило 1,474 В, но по статистике утилиты мониторинга и проверки результатов BenchMate, максимальное значение было зафиксировано на отметке 1,53 В. Малые E-ядра работали на частоте до 4,6 ГГц. И, возможно, самое интересное, максимальная температура при тестировании в Cinebench R23 с нагрузкой на одно ядро 75°C, на все ядра — 90°C. Соответствующие результаты 2352 балла и 41940 баллов.

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Всё это в очередной раз показывает, что разгон процессоров Raptor Lake-S должен быть довольно лёгким и добиться 6,0 ГГц, по крайней мере, в кратковременном бусте по 1-2 ядрам, смогут, вероятно, многие, при наличии хорошей системы охлаждения.