Актуально в преддверии появления M.2 PCIe Gen5 твердотельных накопителей.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания TEAMGROUP представила анонсированную ранее необслуживаемую жидкостную систему класса All-in-One (AIO) для одновременного охлаждения процессора и твердотельного накопителя M.2 SSD формата 2280 — полное название системы T-FORCE SIREN DUO360 AIO ARGB CPU & SSD Liquid Cooler. Решение подоспело вовремя, в скором времени на рынке появятся первые высокоскоростные M.2 SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 и, судя по прогнозам, эффективное охлаждение им не помешает. Компания заявляет, что система SIREN DUO360 способна снизить превышающие 100°C рабочие температуры производительных PCIe Gen5 SSD со скоростью 12000 МБ/с более чем на 50%, обеспечивая стабильность скоростных характеристик при длительной нагрузке.

реклама

Как ранее отмечал технический директор Phison Себастьян Жан (Sebastien Jean), допустимая температура флэш-памяти ограничивается 80°C, контроллер менее чувствителен к температурам — для него пределом является 125°C. Внутренние исследования TEAMGROUP показывают, что при одновременной длительной нагрузке на процессор и M.2 SSD с системой SIREN DUO360 температура PCIe Gen4 накопителя (c Intel Core i5-12400) на 32°C ниже, чем с типичным радиатором, а при охлаждении варианта PCIe Gen5 (c AMD Ryzen 7 7700X) преимущество 23°C.

Среди других особенностей настраиваемая RGB подсветка у вентиляторов, водоблоков процессора и SSD, причём у последнего модуль с подсветкой съёмный и может крепиться к металлическим поверхностям корпуса с помощью магнитов. Что касается остальных характеристик SIREN DUO360, система оснащается 360-мм радиатором с тремя 120-мм вентиляторами, работающими в диапазоне 600…2200 об/мин и развивающими поток до 70,07 CFM с давлением 3,88 мм вод. ст. Заявлена совместимость со множеством сокетов, включая новейшие AMD AM5 и Intel LGA 1700. Начало продаж в Северной Америке ожидается в ноябре, стоимость не уточняется.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



