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Инсайдер считает, что у NVIDIA нет планов на модель TITAN в семействе видеокарт Ada Lovelace
Вероятно, со временем мы увидим просто RTX 4090 Ti.
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Ещё до официальной презентации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 инсайдеры поговаривали о возможном появлении ультра-производительной видеокарты Ada Lovelace, вместе с которой возродится линейка моделей TITAN. Это казалось вполне правдоподобным, особенно учитывая то, что в варианте графического процессора AD102 для RTX 4090 активны только 128 блоков SM из 144. Однако накануне известный в Twitter* инсайдер @kopite7kimi сообщил, что новый TITAN не запланирован, передаёт VideoCardz.

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При этом инсайдер пока не отрицает возможность выпуска модели RTX 4090 Ti, которая и получит более производительный графический процессор. Не появится TITAN, так выйдет RTX 4090 Ti, какая разница? Как считает VideoCardz, только модель класса TITAN могла бы получить 48 ГБ видеопамяти. В профессиональной линейке Ada Lovelace такой вариант есть — это новая RTX 6000, которая оснащается 48 ГБ GDDR6 с коррекцией ошибок ECC. Было интересно увидеть TITAN с аналогичным объёмом видеопамяти, но уже GDDR6X, правда смысла в этом, вероятно, не так много — даже производительности RTX 4090 для современных игр хватает с избытком, особенно с технологией DLSS.

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Ранее появились слухи, что NVIDIA ведёт отбор подходящих для производства RTX 4090 Ti графических процессоров AD102, якобы в таких чипах должны быть работоспособны 142 блока SM.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter*
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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