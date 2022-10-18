Гетерогенная архитектура позволяет существенно повысить многопоточную производительность новых процессоров Intel и при этом сдерживать рост энергопотребления, уровень которого у флагманских моделей уже и так довольно велик. Внимание на это обращали специалисты компании ещё во время презентации семейства Alder Lake, сравнивая Core i9-12900K и i9-11900K. Утверждалось, что 12900K на лимите 65 Вт демонстрирует туже производительность в многопотоке, что и 11900K при энергопотреблении до 250 Вт. С новым поколением Raptor Lake тенденция продолжается, эффективных ядер стало больше и теперь уже i9-13900K на лимите примерно 80 Вт может показывать производительность i9-12900K, если верить сообщению китайского энтузиаста и инсайдера Enthusiast Citizen на платформе Bilibili.
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Судя по всему, инсайдер имеет в распоряжении новый флагманский процессор Intel и уже активно изучает его возможности, в частности, используя тест Cinebench R23. В этом бенчмарке Core i9-13900K набрал 40622 балла в режиме без ограничения мощности, при установке стандартного лимита PL2 около 250 Вт процессор заработал 38431 балл. А на лимите мощности 80 Вт новый флагман набрал 27412 баллов — результат аналогичен тому, что способен показать i9-12900K на стандартных настройках.
По статистике ресурса CGDirector, AMD Ryzen 9 7950X в многопотоке набирает примерно 40800 баллов, 7900X около 30000 баллов, а Intel Core-12900K около 27500 баллов.
- Источник:
- ECSM_Official, Bilibili
- Wccftech