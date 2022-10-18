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Samsung представила память LPDDR5X 8,5 Гбит/с, заявив о её совместимости с платформой Snapdragon
Вероятно, новая память дебютирует с новой мобильной платформой Qualcomm уже довольно скоро.
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Samsung Electronics объявила об успешных испытаниях своей самой быстрой оперативной памяти LPDDR5X с мобильными платформами компании Qualcomm. Новая LPDDR DRAM от Samsung отличается повышенной до 8,5 Гбит/с пропускной способностью на контакт и, как отмечает компания, это самая высокая скорость в отрасли.

Источник: Samsung Electronics

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Сравнительно недавно, в марте этого года, южнокорейский технологический гигант представил LPDDR5X 7,5 Гбит/с и примерно через полгода уже заявляет о проверке совместимости LPDDR5X 8,5 Гбит/с для работы на мобильных платформах Snapdragon. Представитель Samsung объясняет это тесным сотрудничеством между компаниями, которое даёт плодотворные результаты: «Совместная проверка 8,5 Гбит/с LPDDR5X DRAM позволила нам более чем на год ускорить выход на рынок этого высокоскоростного интерфейса памяти…», — отмечает в своём заявлении Дэниел Ли (Daniel Lee), исполнительный вице-президент группы по планированию развития продуктов памяти.

Представитель Qualcomm отметил, что компания стремится как можно быстрее внедрять поддержку новых спецификаций памяти для платформ Snapdragon и ожидает повышения производительности благодаря применению нового стандарта в приложениях, связанных с ИИ, камерой и в играх.

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Samsung отмечает быструю экспансию LPDDR памяти не только в мобильной отрасли, в высокопроизводительных вычислениях (HPC), серверных системах и системах автономного вождения автомобилей, потребительских ПК и ноутбуках LPDDR находит всё большее применение за счёт сочетания высокой скорости и низкого энергопотребления. В зависимости от области применения акцент делается на разных преимуществах, в их числе компактность и высокая производительность при увеличенной автономности устройств, снижение эксплуатационных затрат, выбросов тепла, CO2 и т.д.

Источник:
Samsung Electronics
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#оперативная память #samsung electronics
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