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Представлена новая серия AIO-охлаждения EVGA CLX с радиаторами 240/280/360 мм и LCD дисплеем
После отказа от выпуска видеокарт компания продолжает развиваться по другим направлениям.
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EVGA представила новую серию необслуживаемых систем жидкостного охлаждения класса «Всё в одном» (All-in-One, AIO) под названием CLX, так компания продолжает развивать направление, начало которому было положено несколько лет назад с выпуском AIO-систем серии CLC. В основе новинок высококачественные компоненты Asetek 7-го поколения и, как отмечает компания, решения прошли экстремальные нагрузочные испытания, проверку на наличие утечек гелием, отвакуумированы и точно заправлены жидкостью.

360-мм вариант. Источник: EVGA

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Среди особенности AIO-систем EVGA CLX можно отметить наличие на моноблоке с насосом 2,1-дюймового LCD дисплея с разрешением 480×480 пикселей, который можно использовать для отображения различных анимационных эффектов или для мониторинга. На дисплей можно вывести до четырёх показателей, таких как температура процессора, жидкости в контуре, скорости вращения крыльчатки насоса и вентиляторов — всё это и многие другие параметры работы настраиваются через фирменное ПО.

Некоторые из возможностей встроенного ПО. Источник: EVGA

В EVGA CLX используются новые 120-мм вентиляторы компании с гидродинамическими подшипниками и кольцевой настраиваемой RGB-подсветкой корпуса. Компания выпустила три варианта систем с алюминиевыми радиаторами типоразмера 240, 280 и 360 мм, со 120- или 140-мм вентиляторами соответственно. Для 120-мм вентиляторов заявлена работа в диапазоне скоростей 0…2580 об/мин, на максимальных оборотах воздушный поток достигает 73,15 кубических футов в минуту (CFM), давление — 3,77 мм вод. ст. Показатели у вентиляторов диаметром крыльчатки 140 мм: 0…2380 об/мин, 85,13 CFM и 3,68 мм вод. ст. Заявлен срок службы 50000 часов. Длина шлангов 400 мм.

Предварительные заказы на AIO-системы EVGA CLX открыты на зарубежном сайте компании, цены в долларах США (USD) следующие:

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Первые поставки ожидаются 25 октября, системы совместимы с сокетами Intel LGA 1700, 1200, 115x и AMD AM5, AM4.

Источник:
EVGA
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#evga #системы охлаждения
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