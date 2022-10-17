Пока в списке пять вариантов начального уровня в исполнении WIndForce и Gaming.

Ethan Cull, Unsplash

Похоже, в ближайшем будущем свои варианты видеокарт Intel Arc Alchemist выпустит и компания GIGABYTE — регистрацию ряда моделей начального класса заметили на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz со ссылкой на находку Twitter* блогера @harukaze5719. Конечно, стоит напомнить, что ЕЭК не является абсолютно точным подтверждением выпуска тех или иных моделей, но всё же, перед нами пять вариантов видеокарт и VideoCardz напоминает, что на самом деле GIGABYTE уже долгое время упоминается в слухах, как один из партнёров Intel.

Arc A380 Gaming OC 6GB (GV-IA380GAMING OC-6GD) Gaming 6GB (GV-IA380GAMING-6GD) WindForce OC 6GB (GV-IA380WF2OC-6GD) WindForce 6GB (GV-IA380WF2-6GD) Arc A310 WindForce 4GB (GV-IA310WF2-4GD)

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Как видно, в списке присутствует одна модель A310 и выпустят её в серии WindForce. На данный момент A310 мало где упоминалась, данных о производительности нет. Напротив, A380 представлена уже довольно давно, была выпущена рядом производителей и подробно изучена многими техническими изданиями. В данном случае GIGABYTE готовит видеокарты в серии Gaming и WindForce, с разгоном и без. Когда их ожидать, неизвестно, официальной информации не поступало.

Источник: ЕЭК @harukaze5719 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ