В отчёте есть характеристики SoC.

Похоже, новый смартфон Samsung Galaxy S23 вместе с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 были впервые протестированы в Geekbench. Результаты были замечены в базе данных бенчмарка авторами ресурса GalaxyClub, которые отмечают, что обозначение устройства SM-S911U указывает на базовый вариант модели для рынка США. Отчёт указывает, что Kalama — кодовое название нового чипа Qualcomm, также стали известны некоторые технические характеристики SoC и нового смартфона.

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Вопреки предыдущим слухам, отчёт указывает на трёх-кластерную архитектуру Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: одно «супер-ядро» обладает тактовой частотой 3,36 ГГц, в производительном кластере четыре ядра с частотой 2,8 ГГц, а в эффективном кластере три ядра с частотой около 2 ГГц. Кроме того, если заглянуть в более подробный отчёт, можно обнаружить, что интегрированной графикой в новом SoC выступает Adreno 740. Также платформа оснащалась 8 ГБ оперативной памяти и работала под управлением Android 13, а что касается оценок прототипа, они соответствуют смартфонам флагманского уровня — 1524 балла в однопотоке и 4597 баллов в многопотоке и это, скорее всего, ещё не лучший результат.

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Официально, даты презентации новых смартфонов Samsung Galaxy S23 и их характеристики неизвестны, по предположениям ряда источников, новинки могут представить в январе или феврале будущего года.