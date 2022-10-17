Отличный дизайн и производительное охлаждение, а вот подсистема питания проще, чем у эталонного варианта.

В последнее время энтузиасты всё чаще уделяют внимание не только производительности своих ПК, но и внешнему виду. Кому-то по душе сборки, пестрящие RGB-подсветкой, кто-то предпочитает аккуратный и строгий дизайн, возросла мода на сборки, выполненные в определённой узкой цветовой гамме, например, преимущественно с компонентами в белом цвете. Для тех, кто сейчас собирает новую систему, могут быть интересны варианты NVIDIA GeForce RTX 4090 в белом или светлом цветовом исполнении, ассортимент таких вариантов пока невелик, но ресурс VideoCardz отыскал одну новую модель и напомнил о существующих. Речь идёт о модели молодой китайской компании AX-Gaming, которая, судя по всему, получила название Renegade (кит. 叛客) GeForce RTX4090 X3W.

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Это первая видеокарта GeForce RTX 40 в ассортименте AX-Gaming и компания даже отразила это в дизайне — на задней панели присутствует надпись Ada 1. Похоже, что система охлаждения с тремя 90-мм вентиляторами разнонаправленного вращения не выступает за пределы трёх слотов расширения. В радиаторе применяется испарительная камера, девять 6-мм тепловых трубок, толщина рёбер в некоторых частях достигает 6 см, отмечается в обзоре китайского ресурса PConline, там же можно подробнее взглянуть на охлаждение и печатную плату, отмечу лишь, что рецензенты заявляют о схеме питания 14+3, когда эталонный вариант Founders Edition использует схему 20+3. Меньшее количество фаз не помешало AX-Gaming немного повысить частоту видеокарты до 2550 МГц (+30 МГц). Мощность 450 Вт, в комплекте переходник 12VHPWR на 3×8-pin.

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Как отмечают специалисты VideoCardz, среди белых вариантов GeForce RTX 4090 от других производителей на данный момент анонсированы: iGame Ultra от Colorful; Boomstar и HOF от GALAX; ROG STRIX White от ASUS. Стоимость этих решений пока неизвестна.