Смотрим на печатную плату, которая позволила добиться таких результатов.

В день начала продаж видеокарт Intel Arc A7 компания GUNNIR представила в Китае несколько фирменных моделей, включая Arc A770 на 8 ГБ в исполнении FLUX. Видеокарта получила крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами, занимающую два слота, заводской разгон до 2400 МГЦ (+300 МГц относительно стока) и потенциально большие возможности по лимитам энергопотребления за счёт наличия двух 8-контактных разъёмов питания, а не стандартной комбинации 6+8. Модель попала в руки специалистам ресурса EXPreview, которые опубликовали большой обзор и похвалили модель GUNNIR, положительно отметив охлаждение, качество материалов и подсистему питания, которая справилась со стабильным разгоном до 2650 МГц по ядру и сохранила частичную стабильность на частоте 3050 МГц.

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Внешний вид видеокарты был рассмотрен ранее, теперь же есть подробная фотография печатной платы: используется схема питания 8+4 с транзисторами DrMOS 70А от MPS (MP86956), восемь фаз приходится на графический процессор, они расположены справа, их четырёх фаз слева две относятся к подсистеме памяти и ещё две — к GPU I/O. Используется ШИМ-контроллер MP2975, также отмечают специалисты. По поводу системы охлаждения можно дополнить, что в ней используются шесть 6-мм тепловых трубок, через контактные площадки реализован теплоотвод не только от GPU, но и от чипов памяти, а также от элементов подсистемы питания.

В отношении регулирования частот и энергопотребления специалисты отметили сходство с процессорами Intel, есть базовый уровень, а есть повышенные лимиты PL1 и PL2, так среднее энергопотребление под нагрузкой около 284 Вт, но были и пики до 330 Вт. Температура не превысила 67°C при максимальной скорости вращения вентиляторов 1800 об/мин, уровень шума при этом составил около 42 дБ.

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Частоты 2650 МГц удалось добиться при увеличении лимитов энергопотребления до 252 Вт и напряжения +238 мВ. В 3DMark Time Spy это позволило улучшить результат на 6%, с 13445 до 14254 баллов. К сожалению, как это отразилось на игровой производительности, не уточняется.