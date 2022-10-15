Если понадобится, такую видеокарту можно и в хозяйстве использовать.

Новые флагманские видеокарты NVIDIA стали ещё больше, занимая три или даже четыре слота расширения. Размеры хоть и вызвали удивление, но в целом сообщество было готово к таким изменениям конструкции, особенно с учётом того, что инсайдеры около полугода твердили о мощности новых моделей до 600 Вт и более. Чем же можно удивить современных компьютерных энтузиастов, оригинальная идея возникла у китайской компании 51RISC. Из-за большого веса системы охлаждения владельцы видеокарт RTX 4090 обеспокоены перегибом платы, так почему бы не встроить в видеокарту пузырьковый уровень, чтобы следить за углом наклона. Так появилась модель 51RISC GeForce RTX 4090 Gamer.

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Как видно, в кожухе системы охлаждения присутствует две колбы, которые показывают отклонение системы охлаждения от горизонтальной плоскости. Сложно сказать, насколько это будет полезно, но нужно признать, что идея интересная. Вероятно, одну колбу стоило расположить на другом конце видеокарты, где перекос может быть максимальным. Среди действительно весомых преимуществ системы охлаждения можно выделить её трёхслотовую конструкцию. К сожалению, в комплекте нет кронштейна для поддержки видеокарты, можно было бы выполнить его в виде строительного угольника.