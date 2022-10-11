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GeForce RTX 4090 — первая игровая видеокарта, которая может достичь 100 Тфлопс FP32 в разгоне
На стандартных частотах производительность 82 Тфлопс.
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Тесты новой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 появились на множестве ресурсов, видеокарта показала отличную производительность и при этом удивила умеренными рабочими температурами. Специалисты ресурса Wccftech не забыли прогнозы инсайдеров, о том, что якобы новый флагман NVIDIA покажет вычислительную производительность на операциях FP32 около 100 Тфлопс. Прогнозы не подтвердились, официально такой производительности достичь не удалось, в соответствии со спецификациями, пиковая производительность 82,6 Тфлопс на частоте 2520 МГц. Но оказалось, что заветного значения можно достичь с помощью разгона.

Источник: Wccftech

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Специалисты разогнали RTX 4090 по ядру и по памяти с помощью MSI Afterburner, к графическому процессору прибавили 275 МГц. Чтобы добиться выхода на пиковую частоту, ползунок напряжения в утилите пришлось сместить в сторону увеличения на 55%, не уточняется, каким было пиковое абсолютное значение напряжения. После этого видеокарта смогла пройти тест GPGPU в AIDA64 на пиковой частоте и показать вычислительную производительность FP32 чуть выше 100 Тфлопс. Судя по снимку GPU-Z в пике частота графического процессора поднималась до 3150 МГц, а энергопотребление — до 547 Вт. Всё это на воздушной системе охлаждения.

Источник: 3DMark
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Тем временем, владельцы RTX 4090 начали штурмовать рейтинг бенчмарков 3DMark, так в Time Spy Extreme новинка стремительно оттесняет RTX 3090 Ti всё дальше и дальше – на момент написания рейтинг Топ-5 уже занят только RTX 4090, оценки которой начинаются от 16400 баллов, в то время как лучшая, разогнанная RTX 3090 Ti ещё недавно занимала первое место с оценкой 14977 баллов.

Источник:
Wccftech
3DMark
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#nvidia #видеокарты
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GeForce RTX 4090 — первая игровая видеокарта, которая может достичь 100 Тфлопс FP32 в разгоне
Andru Smith
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Глядя на данные характеристики мне абсолютно непонятно ценообразование. Очевидно, что 4090 производительнее 4080 на 50-70%. Стоимость 4080 не должна превышать 1000$
Таблица характеристик видеокарт серии RTX 40 выложена в сеть
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