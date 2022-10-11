Обновился даже 3D стек, теперь используется DirectX 11 на хостовых машинах с Windows.

Спустя три года развития VirtualBox 6.1 компания Oracle выпустила следующее большое обновление своей бесплатной системы виртуализации — VirtualBox 7.0 уже можно загрузить с официального сайта вместе с новым пакетом расширений Extension Pack. Изменений много и, наверное, сразу стоит отметить поддержку Windows 11 «из коробки», теперь нет ошибок из-за неподдерживаемого оборудования и никаких лишних манипуляций при установке операционной системы делать не нужно, в частности, в режиме EFI поддерживается Secure Boot, добавили эмуляцию устройств TPM.

Автоматическая установка и уведомления

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Следующим важным нововведением в VirtualBox 7.0 является полное шифрование виртуальных машин, включая снимки состояний и конфигурации, правда на данный момент доступ к этим возможностям осуществляется через командную строку. Появилась возможность добавлять облачные виртуальные машины. В версии VirtualBox 7.0 для Windows добавили возможность автоматического запуска виртуальных машин при страте системы, даже если ни один пользователь ещё не вошёл в свою системную учётную запись.

В VirtualBox 7.0 также переработали программный стек для поддержки 3D графики, теперь он опирается на DirectX 11, когда в качестве операционной системы хоста используется Windows, в других случаях используется слой DXVK для запуска Direct3D поверх Vulkan.

Мониторинг активности виртуальной машины

В числе множества изменений переработанный интерфейс и новые инструменты, переработан диалог создания виртуальных машин с возможностью автоматической установки, появился центр уведомлений с информацией о текущих операциях и ошибках, новый виджет справки, мониторинг активности со статистикой по нагрузке на процессор, память, дисковую подсистему и т.д.

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С полным список изменений можно ознакомиться на странице нового релиза.