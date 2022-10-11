Вместе с началом продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и Intel Arc A7.

На сайте UL Benchmarks сообщается о готовности к релизу нового бенчмарка для 3DMark под названием Speed Way, он разрабатывался при спонсорской поддержке Lenovo Legion и задействует графические технологии нового поколения, в том числе, чтобы хорошенько нагрузить новые видеокарты в целях стресс-тестирования, проводить адекватное и комплексное сравнения производительности моделей различных производителей. Релиз запланирован на завтра, 12 октября.

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С релизом нового бенчмарка изменится стоимость 3DMark, так для западного рынка 3DMark Advanced Edition подорожает на 5 долларов США (USD) и будет стоить 34,99 USD. Для тех, кто уже приобрёл данный набор тестов, обновление будет доступно отдельно за 4,99 USD. Бесплатно новый бенчмарк станет доступен только владельцам свежей годовой подписки Professional Edition, владельцам старой бессрочной подписки придётся оформить новый годовой план.

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Также стоит напомнить, что 5 октября набор 3DMark пополнился функциональным тестом Intel XeSS, он является бесплатным для владельцев Advanced Edition (если лицензия 3DMark куплена после 8 января 2019 года) и позволяет оценивать качество масштабирования новой технологии Intel.