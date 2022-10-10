Похоже, видеокарты готовятся к релизу в Европе.

Intel назначила старт продаж новых видеокарт Arc A7 на 12 октября, назвав рекомендованные цены для США. Но продажи планируются не только в Америке, но и в других регионах, ранее Intel намекала на существование списка избранных рынков для продаж, но полностью озвучен этот список не был, компания подтвердила лишь, что в него входит Германия. Собственно, в Германии новые видеокарты Intel и заметили накануне, передаёт VideoCardz, на сайте агрегаторе цен Geizhals появились модели Arc A770 Limited Edition на 16 ГБ.

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Модели были добавлены в базу данных Geizhals из нескольких торговых сетей, предварительная цена была в диапазоне 431…461 евро, что примерно соответствует уровню рекомендованных цен для США с учётом курса валют и местных налогов. Стоит напомнить, что Intel назначила Arc A770 Limited Edition цену 349 долларов США, что на момент написания превращается в 428 EUR с учётом 19% НДС в Германии.

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Пока в каталогах не замечена модель A750, а также варианты видеокарт от партнёров Intel, но появление первых моделей в каталогах может означать, что в Европе, по крайней мере в Германии, видеокарты должны появиться в продаже в назначенный день. За последние несколько месяцев в сети появились фотографии старших видеокарт Arc A7 от GUNNIR, ASRock и Acer. Некоторые модели выглядят монструозно.