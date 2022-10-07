Noctua перенесла релиз некоторых продуктов в обновлённом плане выпуска, в частности, это касается процессорного кулера NH-D15 следующего поколения и новых белых вентиляторов, сообщает ComputerBase со ссылкой на информацию австрийского производителя. Сравнивая предыдущий и новый график, видно, что долгожданное обновление NH-D15 перенесено с IV квартала этого года на I квартал следующего, а новая серия белых вентиляторов и вовсе теперь ожидается в III квартале 2023 года.
реклама
Каких же новинок ожидать от Noctua в завершении 2022 года? Во-первых, это рамка для предотвращения попадания термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000. Представленные вчера наборы с этой рамкой появятся в продаже в декабре. Во-вторых, компания намеревается до конца года выпустить новый 140-мм вентилятор, ранее он был запланирован на III квартал. Ещё одним отложенным продуктом является хаб для вентиляторов, он плавно переместился на I квартал 2023 года.
В I квартале 2023 года, кроме уже озвученных продуктов, планируют выпустить решётки для вентиляторов, конвертер напряжения 24 В на 12 В и низкопрофильный кулер NH-L9a, адаптированный для платформы AM5, изначально он с новой платформой AMD несовместим. Также стоит отметить, что из плана пропали кулеры для процессоров Intel Sapphire Rapids, вероятно, это уже связано с задержкой выхода новых процессоров Intel.
- Источник:
- Noctua
- ComputerBase