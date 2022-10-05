Возможности браузера продолжают улучшаться.

Веб-браузер Vivaldi обновился до версии 5.5, получив различные улучшения и новые функции. В первую очередь стоит отметить появление панели задач, она встроена в боковую панель и позволяет создавать или просматривать актуальные задачи. Создавать задачи можно разные, доступно пять категорий — это могут быть обычные задачи, ссылки, месторасположения, напоминания, повторяющиеся циклично или в определённый промежуток времени. Управлять задачами можно в календаре, например, редактировать или удалять.

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В числе других улучшений:

Переработана логика адресной панели для более быстрой обработки, изменения должны ощутить пользователи с высокой скоростью печати

Окно браузера теперь совместимо с макетами расположения окон в Windows 11

Различные улучшения почты, календаря и RSS ленты новостей.

В почте улучшена автоматизация этапа настройки учётных записей, теперь поддерживается ещё больше служб, благодаря чему пользователь не должен сталкиваться с необходимостью ручной настройки.

Повысилась защита от мошеннических писем.