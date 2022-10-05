Отключение заплаток снижает производительность в большинстве тестов.

Существует мнение, что «заплатки» от аппаратных уязвимостей Spectre снижают производительность процессоров, об этом неоднократно писали различные специалисты. Поэтому пользователи, уверенные, что их ПК не подвержен такому типу атак, зачастую пренебрегают исправлениями безопасности, отдавая предпочтение большей производительности. Однако новые процессоры AMD Ryzen 7000 стали исключением из правил, сообщает Phoronix.

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Ресурс провёл масштабное тестирование AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X в Linux, заключив, что процессоры показывают лучшую производительность, когда исправления для защиты от уязвимостей Spectre включены, а их отключение в большинстве случаев приводит к ощутимому снижению производительности. В нескольких бенчмарках производительность всё же была выше без заплаток: «в основном в различных синтетических тестах ядра», — отмечается в отчёте. Процессор Ryzen 9 7950X в 136 из 190 тестов показал лучшие результаты при настройках по умолчанию с активной защитой от уязвимостей.

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Также автор детально изучил влияние отдельных исправлений на производительность, результаты можно изучить в оригинальном материале.