Официально поддерживаются две серии, есть и другие рекомендации.

С выходом на рынок первой дискретной видеокарты Intel Arc A380 компания предупредила, что для достижения наилучшей производительности система должна поддерживать технологию Resizable BAR, также на момент релиза в списке совместимых присутствовали только системы на базе процессоров Intel Core 10-, 11- и 12-го поколений. Компания обещала, что со временем совместимость расширится и, похоже, время пришло. Как сообщает VideoCardz, информация о совместимости на сайте Intel обновилась и теперь там присутствуют процессоры AMD Ryzen.

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В список совместимых с видеокартами Intel Arc добавили процессоры AMD Ryzen 5000 и Ryzen 3000 за исключением APU Ryzen 3000G, последние основаны на более старой архитектуре и не поддерживают технологию Smart Access Memory (SAM), которая по существу является тем же Resizable BAR. Также Intel рекомендует материнские платы AMD 500-серии. Кроме того, драйвера для Intel Arc поддерживают операционные системы Windows 10 20H2 и новее, Windows 11. Есть и другие требования.

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Специалисты Intel ранее сообщали, что оптимизируют видеокарты для снижения зависимости от Resizable BAR, но потеря производительности при отсутствии этой технологии всё равно будет существенна, поэтому Intel даже не рекомендовала покупать видеокарты Arc для систем, не поддерживающих Resizable BAR.